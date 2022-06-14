Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс показал, как отдыхает с дочкой. Видео

Леброн Джеймс показал, как отдыхает с дочкой. Видео
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как проводит время с дочкой Жури во время отдыха.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

«Лос-Анджелес» утратил шансы на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в той встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА стал четвёртым в карьере.

Бизнесмен, тренер или президент США? Чем Леброн может заняться после завершения карьеры Бизнесмен, тренер или президент США? Чем Леброн может заняться после завершения карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022