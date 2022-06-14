Леброн Джеймс показал, как отдыхает с дочкой. Видео

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как проводит время с дочкой Жури во время отдыха.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.



«Лос-Анджелес» утратил шансы на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в той встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА стал четвёртым в карьере.