«Милуоки» и «Чикаго» интересуются MVP «Финала четырёх» Евролиги

Сербский разыгрывающий Василие Мицич (28 лет, 195 см) входит в сферу интересов нескольких команд НБА, принимавших участие в плей-офф, включая «Милуоки Бакс» и «Чикаго Буллз», сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
Права на Мицича принадлежат «Оклахома-Сити Тандер». Серб два года подряд приводил «Анадолу Эфес» к победам в Евролиге, а также был признан MVP обоих «Финалов четырёх» в 2021 и 2022 годах.
В недавнем «Финале четырёх» Евролиги Мицич забросил победный трёхочковый бросок с сиреной в полуфинале с греческим «Олимпиакосом» (77:74), а также набрал 23 очка в победном финале с испанским «Реалом» (58:57).
В 34 матчах Евролиги прошлого сезона средние показатели 28-летнего защитника составили 18,2 очка, 4,6 передачи, 2,7 подбора и 1,1 перехвата.
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