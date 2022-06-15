Защитник «Олимпиакоса»: нельзя называть игроков обезьянами

Американский защитник «Олимпиакоса» Тайлер Дорси осудил расистские оскорбления в свой адрес со стороны болельщиков соперника после выездной победы над «Панатинаикосом» во втором матче финальной серии чемпионата Греции (78:72, 2-0).
«Я никогда ничего не говорю, и мне плевать, что говорят болельщики. Но фанатам «Панатинаикоса» необходимо стать лучше. Нельзя называть игроков обезьянами. В вашей команде тоже есть чёрные игроки», – написал Дорси в социальных сетях.
За плечами защитника – два сезона и 104 матча в НБА в составе «Атланты Хоукс» и «Мемфис Гриззлиз». В 38 играх завершившегося розыгрыша Евролиги средние показатели Дорси составили 12,8 очка, 2,3 подбора и 2,0 передачи. В чемпионате Греции он набирает в среднем 10,7 очка, делает 2,4 подбора и 1,8 передачи.
26-летний американец также имеет греческий паспорт. Ранее атакующий защитник выразил желание выступить за сборную Греции на Евробаскете-2022.
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