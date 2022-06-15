Главный тренер «Бостона»: нам не хватает стабильности, особенно в нападении

Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока после выездного поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче финальной серии НБА (94:104, 2-3) признался, что его команде не хватает стабильности на протяжении всех 48 минут.
«Самое главное, что нам необходимо, – стабильность. Нам недостаёт стабильных действий в течение всего матча, особенно в нападении. Мы должны уметь сохранять концентрацию не только в каждой игре, но и в каждой четверти. Мы успешно сыграли в третьей четверти, однако затем провалились в четвёртой», – цитирует Удоку официальный сайт НБА.
В пятой игре финала «Селтикс» выиграли у «Уорриорз» третью четверть 35:24, но проиграли заключительную 12-минутку со счётом 20:29.
Шестой матч финальной серии плей-офф НБА состоится на паркете «Селтикс» в пятницу, 17 июня. Начало – в 4:00 мск. В случае поражения «Голден Стэйт» решающий седьмой поединок пройдёт в Сан-Франциско.
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