Home of Glory: Никола Милутинов близок к подписанию нового контракта с ЦСКА
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов близок к подписанию нового контракта с армейцами. Об этом информирует издание Home of Glory.
«Несмотря на слухи, Никола Милутинов близок к подписанию нового контракта с ЦСКА», — говорится в сообщении источника.
Напомним, не так давно сообщалось, что Никола может перейти в «Олимпиакос», где он провёл пять сезонов до перехода в ЦСКА.
В нынешнем сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, впервые в истории стал победителем турнира.
Ранее официальный представитель Николы опроверг слухи о переходе сербского центрового из ЦСКА в «Олимпиакос».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
Новость по темеАгент Милутинова опроверг информацию об уходе центрового из ЦСКА
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