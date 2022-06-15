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Home of Glory: Никола Милутинов близок к подписанию нового контракта с ЦСКА

Home of Glory: Никола Милутинов близок к подписанию нового контракта с ЦСКА
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов близок к подписанию нового контракта с армейцами. Об этом информирует издание Home of Glory.

«Несмотря на слухи, Никола Милутинов близок к подписанию нового контракта с ЦСКА», — говорится в сообщении источника.

Напомним, не так давно сообщалось, что Никола может перейти в «Олимпиакос», где он провёл пять сезонов до перехода в ЦСКА.

В нынешнем сезоне ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, впервые в истории стал победителем турнира.

Ранее официальный представитель Николы опроверг слухи о переходе сербского центрового из ЦСКА в «Олимпиакос».

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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