Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Чикаго» и «Атланта» могут выменять Руди Гобера

«Чикаго» и «Атланта» могут выменять Руди Гобера
Комментарии

«Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс» заинтересованы в обмене центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

У 29-летнего француза действует пятилетнее соглашение с «Ютой», которое рассчитано до 2026 года с опцией игрока на последний сезон. Зарплата баскетболиста по контракту в следующем сезоне составляет $ 38 млн. Но клуб из Солт-Лейк-Сити рассматривает возможность его обмена.

Одним из клубов, заинтересованных в приобретении французского центрового, является «Атланта». По информации инсайдера, «Хоукс» могут предложить за Гобера Клинта Капелу, Джона Коллинза, Кевина Хертера и шестнадцатый пик предстоящего драфта.

Кроме того, интерес к французу вновь проявляет «Чикаго». Часто обсуждается фигура Николы Вучевича в качестве предполагаемого кандидата на обмен Гобера. В то же время «Буллз» не желают включать в сделку Патрика Уильямса вместе с черногорским центровым.

Ранее Вучевич, который должен стать частью любого обмена Гобера, выразил уверенность в том, что останется в «Буллз». Четырёхлетнее соглашение черногорца с «Чикаго» рассчитано до конца сезона-2022/2023.

В прошлом чемпионате НБА Гобер, который трижды признавался лучшим защищающимся игроком сезона, набирал в среднем 15,6 очка, делал 14,7 подбора и 2,1 блокшота за 30 минут на площадке. В этом году «Юта» в шестой раз подряд пробилась в плей-офф. Однако в последний раз «Джаз» выходили в финал конференции в 1998 году.

Новость по теме
«Чикаго» не заинтересован в обмене Вучевича на Гобера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022