Источник: Зоран Лукич возглавит ЦСКА

Сербский специалист Зоран Лукич станет главным тренером московского ЦСКА, сообщает в социальных сетях инсайдер Неманья Жорич со ссылкой на источник.
Лукич возглавляет «Нижний Новгород» уже на протяжении 11 сезонов. В 2014 году он вывел нижегородцев в Евролигу, но покинул клуб, подписав контракт с турецким «Банвитом». В 2017 году 50-летний специалист вернулся в систему «Нижнего Новгорода». По итогам минувшего сезона поволжская команда под его руководством заняла восьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (шесть побед, 12 поражений) и уступила в четвертьфинальной серии ЦСКА (0-3).
В октябре прошлого года Российская федерация баскетбола объявила о назначении Лукича на должность главного тренера мужской сборной России.
Напомним, 6 июня ЦСКА официально объявил об уходе грека Димитриса Итудиса с поста главного тренера команды. Ожидается, что Итудис продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».
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