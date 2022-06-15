Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Зоран Лукич возглавит ЦСКА

Источник: Зоран Лукич возглавит ЦСКА
Зоран Лукич
Комментарии

Сербский специалист Зоран Лукич станет главным тренером московского ЦСКА, сообщает в социальных сетях инсайдер Неманья Жорич со ссылкой на источник.

Лукич возглавляет «Нижний Новгород» уже на протяжении 11 сезонов. В 2014 году он вывел нижегородцев в Евролигу, но покинул клуб, подписав контракт с турецким «Банвитом». В 2017 году 50-летний специалист вернулся в систему «Нижнего Новгорода». По итогам минувшего сезона поволжская команда под его руководством заняла восьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (шесть побед, 12 поражений) и уступила в четвертьфинальной серии ЦСКА (0-3).

В октябре прошлого года Российская федерация баскетбола объявила о назначении Лукича на должность главного тренера мужской сборной России.

Напомним, 6 июня ЦСКА официально объявил об уходе грека Димитриса Итудиса с поста главного тренера команды. Ожидается, что Итудис продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

Новость по теме
Агент Лукича опроверг информацию об интересе ЦСКА к тренеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022