Вице-чемпион Еврокубка «Бурсаспор» подписал защитника сборной Казахстана

Турецкий «Бурсаспор» заключил соглашение с американским разыгрывающим Энтони Клеммонсом (27 лет, 188 см), сообщает официальный сайт клуба.



Минувший сезон Клеммонс начинал в итальянском «Сассари». В ноябре прошлого года защитник перешёл в турецкий «Турк Телеком». В 14 матчах Еврокубка Клеммонс набирал в среднем 12,1 очка, отдавал 3,5 передачи и делал 3,4 подбора. В апреле 27-летний баскетболист подписал контракт с испанским «Сан-Пабло Бургосом», но не сумел помочь команде сохранить прописку в высшем дивизионе. В пяти матчах чемпионата Испании его средние показатели составили 10,0 очка, 3,2 подбора и 3,0 передачи.



На протяжении двух сезонов (с 2017 по 2019 год) Клеммонс выступал в Единой лиге ВТБ в составе «Астаны» и помог казахстанскому клубу дважды выиграть чемпионат страны.



В декабре 2018 года американец получил казахстанский паспорт. В феврале 2018 года Клеммонс успешно дебютировал за сборную Казахстана в отборочном матче чемпионата мира – 2019 против Австралии (60:81), набрав 31 очко.