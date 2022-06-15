Агент Лукича отреагировал на новость, что тренер возглавит ЦСКА

Официальный представитель Зорана Лукича Бурган Назиров прокомментировал новость о переходе главного тренера «Нижнего Новгорода» и сборной России в московский ЦСКА.



«Буквально дней десять назад я отвечал на данный вопрос, и с тех пор ничего не изменилось. Ни мне, ни Зорану на данный момент никаких предложений от ЦСКА не поступало. Если это какой-то внутренний интерес, то лучше об этом спросить у клуба», – сказал Назиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Ранее сербский инсайдер Неманья Жорич со ссылкой на источник сообщил о том, что Зоран Лукич возглавит ЦСКА. Напомним, 6 июня московский клуб официально объявил об уходе грека Димитриса Итудиса с поста главного тренера команды.

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