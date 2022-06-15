«Атланта» сообщила о сроках восстановления Богдана Богдановича и Джалена Джонсона

«Атланта Хоукс» сообщила на официальном сайте, что атакующий защитник Богдан Богданович перенёс операцию и должен полностью восстановиться до начала нового сезона. Клуб также объявил, что Джалену Джонсону сделана нехирургическая операция на левом колене для облегчения тендинита. Возвращение форварда в строй ожидается к началу тренировочного сбора.



Богданович пропустил 19 матчей в чемпионате-2021/2022, включая заключительную игру «Атланты» в первом раунде плей-офф с «Майами» (1-4). Во втором сезоне за «Хоукс» средняя статистика серба составила 15,1 очка (37% трёхочковые), 4,0 подбора и 3,0 передачи. В общей сложности за плечами 29-летнего защитника пять сезонов и 338 матчей в НБА.



Ранее стало известно, что Богданович пропустит Евробаскет-2022, который состоится в сентябре. Баскетболист не сыграет за сборную Сербии впервые с 2013 года.



Джонсон был выбран «Атлантой» в первом раунде драфта-2021. В дебютном сезоне в НБА 20-летний игрок провёл за «Хоукс» 22 матча, набирая в среднем по 2,4 очка.

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