Трей Янг: чувствую, что Клэй собирается набрать 50 очков в шестом матче

Лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг дал прогноз на индивидуальные показатели атакующего защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона в шестом матче финальной серии плей-офф НБА между «Бостоном» и «Голден Стэйт» (3-2).



«У меня такое чувство, что Клэй собирается набрать 50 очков в шестом матче. Он только разогревается», – написал Янг в социальной сети.



В первых пяти играх финальной серии средние показатели Томпсона составили 18,0 очка (38% попаданий с игры), 2,6 подбора и 2,0 передачи. В пятой встрече в активе звёздного защитника «Уорриорз» 21 очко.



Шестой матч состоится на паркете «Селтикс» в пятницу, 17 июня. Начало – в 4:00 мск. В случае поражения «Голден Стэйт» решающий седьмой поединок пройдёт в Сан-Франциско.