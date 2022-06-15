«Вид сверху» представил документальный фильм, посвящённый сезону ЦСКА. Видео

Тележурнал «Вид сверху» представил документальный фильм, посвящённый сезону московского ЦСКА — «Дороже золота». Соответствующее видео было размещено на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.
В почти получасовом фильме рассказывается о поездке команды в Норильск, где армейцы играли с любительской командой. Профессиональный клуб такого высокого уровня впервые оказался в полном составе за полярным кругом, где спускался в шахту на почти километровую глубину.
Также в фильме рассказывается о значимых событиях красно-синих в Евролиге и Единой лиге ВТБ: травме Николы Милутинова, серии поражений, встрече с болельщиками, отъезде легионеров, подписании новых игроков и яркой финальной серии с «Зенитом».
В самом начале сезона центровой Никола Милутинов получил травму колена, восстановление после которой заняло несколько месяцев. После этого на ЦСКА обрушилась череда травм и болезней, во время которой армейцы впервые за много лет потерпели пять поражений подряд. Неудачная серия стала причиной экстренной встречи игроков и руководства ЦСКА с болельщиками и журналистами.
Концовка сезона также получилась нестандартной и незабываемой. Команда сильно обновилась после отъезда многих иностранных игроков, но смогла выйти в финал Единой лиги ВТБ, где в семиматчевом противостоянии впервые за почти 20 лет не смогла завоевать титул чемпионов России.
Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
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