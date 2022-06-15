Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вид сверху» представил документальный фильм, посвящённый сезону ЦСКА. Видео

«Вид сверху» представил документальный фильм, посвящённый сезону ЦСКА. Видео
Комментарии

Тележурнал «Вид сверху» представил документальный фильм, посвящённый сезону московского ЦСКА — «Дороже золота». Соответствующее видео было размещено на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.

В почти получасовом фильме рассказывается о поездке команды в Норильск, где армейцы играли с любительской командой. Профессиональный клуб такого высокого уровня впервые оказался в полном составе за полярным кругом, где спускался в шахту на почти километровую глубину.

Также в фильме рассказывается о значимых событиях красно-синих в Евролиге и Единой лиге ВТБ: травме Николы Милутинова, серии поражений, встрече с болельщиками, отъезде легионеров, подписании новых игроков и яркой финальной серии с «Зенитом».

В самом начале сезона центровой Никола Милутинов получил травму колена, восстановление после которой заняло несколько месяцев. После этого на ЦСКА обрушилась череда травм и болезней, во время которой армейцы впервые за много лет потерпели пять поражений подряд. Неудачная серия стала причиной экстренной встречи игроков и руководства ЦСКА с болельщиками и журналистами.

Концовка сезона также получилась нестандартной и незабываемой. Команда сильно обновилась после отъезда многих иностранных игроков, но смогла выйти в финал Единой лиги ВТБ, где в семиматчевом противостоянии впервые за почти 20 лет не смогла завоевать титул чемпионов России.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Великий ЦСКА повержен! Петербург — баскетбольная столица России Великий ЦСКА повержен! Петербург — баскетбольная столица России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022