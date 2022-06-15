Гомельский ответил на вопрос о возможных планах Ватутина создать аналог Евролиги

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос относительно того, обладает ли он информацией о потенциальных планах президента ЦСКА Андрея Ватутина создать аналог Евролиги.



«Рассматривать проблему нужно поэтапно. Сначала Газпром должен подтвердить размер финансирования. Пока это первый шаг не сделан. Тут и обсуждать нечего», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге приняли решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. Решение по участию российских клубов в следующем сезоне Евролиги будет принято в конце июня или начале июля.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: