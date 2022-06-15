«Самара» объявила о переходе Умрихина
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Пресс-служба «Самары» сообщила о переходе в команду разыгрывающего Юрия Умрихина. Ранее он провёл 10 лет в системе ЦСКА.
Умрихин выступал за юношеские, молодёжную и основную команды ЦСКА (2012-2022). Он стал победителем первенства ДЮБЛ (2017), выигрывал Единую молодёжную лигу ВТБ (2017 и 2018).
Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U18 (2017) и U20 (2019).
В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах Суперлиги-1 и Кубка России. В них баскетболист в среднем набирал 13,5 очка, делал 2,7 подбора и 3,8 передачи.
Ранее стало известно, что «Самара» в следующем сезоне выступит в Единой лиге ВТБ. Помимо «Самары», в новом сезоне в лиге будет ещё один новичок — московский МБА.
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