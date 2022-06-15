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Фанаты «Панатинаикоса» забрасывали игроков «Олимпиакоса» посторонними предметами

Фанаты «Панатинаикоса» забрасывали игроков «Олимпиакоса» посторонними предметами
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Во время второго матча финальной серии чемпионата Греции игроки и тренеры «Олимпиакоса» столкнулись с агрессией со стороны болельщиков «Панатинаикоса». Те забрасывали игроков и тренеров посторонними предметами.

Из-за поведения фанатов матч был остановлен. Тем не менее, в дальнейшем судьи решили продолжить встречу.

Посторонние предметы летели с трибун в игроков и тренеров, которые были на скамейке запасных. К фанатам «Панатинаикоса» обращались баскетболисты, но успокоить их долго не удавалось.

После матча атакующий защитник «Олимпиакоса» Тайлер Дорси заявил, что его оскорбляли на расовой почве. Пока неизвестно, будет ли наказан «Панатинаикос».

Матч закончился со счётом 78:72 в пользу «Панатинаикоса». Счёт в серии стал 2-0.

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