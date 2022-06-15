Лавин может подписать новый контракт с «Чикаго»
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Центровой Зак Лавин может подписать новый контракт с «Чикаго Буллз», сообщает Bleacher Report. По данным источника, баскетболист заинтересовал сразу несколько клубов, но, по всей видимости, он останется в нынешней команде.
Лавин может подписать максимальный пятилетний контракт на $ 200 млн. Сумма вырастет на $ 23 млн, если игрок попадёт в символическую пятёрку сезона.
Лавин провёл в «Чикаго» пять сезонов. В прошлом сезоне команда вместе с ним вышла в плей-офф НБА. Зак впервые в карьере сыграл в решающих стадиях НБА.
В среднем он набирал 24,4 очка, делал 4,6 подбора и 4,5 передач.
Ранее Лавин не стал отвечать на вопрос, является ли максимальный контракт его целью. При этом американец подчеркнул, что должен получить то, что заслуживает.
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