Главный тренер «Бостона» призвал своих игроков меньше спорить с судьями

Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока высказался о том, что его подопечные часто спорят с судьями. По мнению специалиста, игрокам стоит сосредоточиться на баскетболе. Об этом Удока сказал после пятого матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась со счётом 104:94 в пользу «Уорриорз».



«Мы слишком много говорим с судьями. Нам надо вкладывать всю энергию в игру, а не тратить её на всякие посторонние вещи», — цитирует Удоку ESPN.



Шестой матч финальной серии может стать последним. «Голден Стэйт» ведёт со счётом 3-2. Шестой матч финала НБА состоится на паркете «Селтикс» в пятницу, 17 июня. Начало – в 4:00 мск. В случае поражения гостей решающая, седьмая встреча пройдёт в Сан-Франциско.

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