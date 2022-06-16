«Барселона» и «Фенербахче» ведут переговоры со Скотти Уилбекином

Защитник тель-авивского «Маккаби» Скотти Уилбекин (29 лет, 188 см) в межсезонье может перейти в испанскую «Барселону» или турецкий «Фенербахче», пишет инсайдер Лука Д’Алессандро в социальной сети.
По информации источника, «Фенербахче» готов выкупить контракт Уилбекина у израильского клуба. «Барселона» также ведёт переговоры с 29-летним игроком.
Уилбекин защищает цвета «Маккаби» на протяжении четырёх последних сезонов. В минувшем розыгрыше Евролиги его средние показатели составили 15,5 очка, 4,1 передачи и 1,5 перехвата.
Ранее баскетболист выступал за австралийский «Кэрнс Тайпанс», греческий АЕК и турецкую «Дарушшафаку», в составе которой в сезоне-2017/2018 выиграл Еврокубок, стал лучшим снайпером и был признан MVP второго по значимости клубного турнира континента.
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