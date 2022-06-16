Лидер чемпионов Израиля близок к переходу в китайский клуб

Защитник холонского «Хапоэля» Тайрус Макги (31 год, 188 см) получил выгодное предложение из Китая и близок к подписанию контракта с клубом КБА, сообщает israelhayom.



По информации источника, «Хапоэль» пытался оставить Макги ещё на один сезон и вёл переговоры с игроком, но не сумел удовлетворить финансовое предложение от китайского клуба.



В минувшем сезоне американец был одной из ключевых фигур в составе «Хапоэля» и помог команде из Холона выиграть чемпионат Израиля, а также выйти в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА.

В плей-офф израильской Winner League Макги набирал в среднем 20 очков за игру при 44% попаданий из-за дуги. В регулярном чемпионате-2021/2022 его средние показатели составили 17 очков (44% трёхочковые) и 2,7 передачи.