Лидер чемпионов Израиля близок к переходу в китайский клуб
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Защитник холонского «Хапоэля» Тайрус Макги (31 год, 188 см) получил выгодное предложение из Китая и близок к подписанию контракта с клубом КБА, сообщает israelhayom.
По информации источника, «Хапоэль» пытался оставить Макги ещё на один сезон и вёл переговоры с игроком, но не сумел удовлетворить финансовое предложение от китайского клуба.
В минувшем сезоне американец был одной из ключевых фигур в составе «Хапоэля» и помог команде из Холона выиграть чемпионат Израиля, а также выйти в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА.
В плей-офф израильской Winner League Макги набирал в среднем 20 очков за игру при 44% попаданий из-за дуги. В регулярном чемпионате-2021/2022 его средние показатели составили 17 очков (44% трёхочковые) и 2,7 передачи.
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