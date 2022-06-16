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Хорфорд: «Бостон» ответит на вызов, я верю в нашу команду

Хорфорд: «Бостон» ответит на вызов, я верю в нашу команду
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Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Шестой матч может стать последним, «Уорриорз» в серии до четырёх побед ведут со счётом 3-2.

«Мы уже бывали в таких ситуациях, когда оказывались под давлением перед матчем. Пусть это и было не в финале.

Я верю в нашу команду. У нас боевой характер. Верю в ребят, верю, что мы сможем выйти и ответить на этот вызов. Да, «Уорриорз» очень хороши, но я уверен в наших ребятах», — цитирует Хорфорда пресс-служба НБА.

36-летний Хорфорд в нынешнем сезоне стал лидером по количеству матчей в плей-офф НБА без участия в финальной серии. До выхода на паркет в финале он провёл в НБА 141 матч в плей-офф.

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