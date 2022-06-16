Карри — о шестом матче с «Бостоном»: я не буду стесняться и продолжу бросать издали
Поделиться
Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о предстоящем матче с «Бостоном» в финале НБА.
«Как правило, мне нравится моя реакция на неудачные матчи. Это никогда не влияло на мою уверенность в себе. Наоборот, почти всегда это разжигает во мне огонь. Нет никаких сомнений в том, что все старания в итоге окупятся. Я не буду стесняться и продолжу бросать издали. Мы постараемся провести ещё одну отличную игру и показать всё, на что способны. Тогда мы сможем стать чемпионами», — цитирует Карри Basketnews.
В пятой игре с «Бостоном» Карри набрал лишь 16 очков, при этом не попав ни разу из девяти дальних попыток. «Уорриорз» одержали победу со счётом 104:94. Шестой матч с «Селтикс» состоится 17 июня в 4:00 мск.
Комментарии
- 16 июня 2022
-
11:51
-
11:39
-
11:21
-
11:18
-
11:08
-
10:53
-
10:25
-
09:32
-
00:21
- 15 июня 2022
-
23:23
-
22:55
-
21:47
-
21:25
-
20:07
-
19:57
-
19:03
-
18:40
-
18:29
-
18:12
-
17:53
-
17:33
-
17:00
-
16:28
-
15:38
-
15:16
-
15:04
-
14:36
-
12:38
-
12:30
-
11:49
-
11:34
-
11:22
-
11:00
-
10:40
-
09:43
Партнерский контент