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Карри — о шестом матче с «Бостоном»: я не буду стесняться и продолжу бросать издали

Карри — о шестом матче с «Бостоном»: я не буду стесняться и продолжу бросать издали
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о предстоящем матче с «Бостоном» в финале НБА.

«Как правило, мне нравится моя реакция на неудачные матчи. Это никогда не влияло на мою уверенность в себе. Наоборот, почти всегда это разжигает во мне огонь. Нет никаких сомнений в том, что все старания в итоге окупятся. Я не буду стесняться и продолжу бросать издали. Мы постараемся провести ещё одну отличную игру и показать всё, на что способны. Тогда мы сможем стать чемпионами», — цитирует Карри Basketnews.

В пятой игре с «Бостоном» Карри набрал лишь 16 очков, при этом не попав ни разу из девяти дальних попыток. «Уорриорз» одержали победу со счётом 104:94. Шестой матч с «Селтикс» состоится 17 июня в 4:00 мск.

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