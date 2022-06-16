Карри — о шестом матче с «Бостоном»: я не буду стесняться и продолжу бросать издали

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о предстоящем матче с «Бостоном» в финале НБА.



«Как правило, мне нравится моя реакция на неудачные матчи. Это никогда не влияло на мою уверенность в себе. Наоборот, почти всегда это разжигает во мне огонь. Нет никаких сомнений в том, что все старания в итоге окупятся. Я не буду стесняться и продолжу бросать издали. Мы постараемся провести ещё одну отличную игру и показать всё, на что способны. Тогда мы сможем стать чемпионами», — цитирует Карри Basketnews.



В пятой игре с «Бостоном» Карри набрал лишь 16 очков, при этом не попав ни разу из девяти дальних попыток. «Уорриорз» одержали победу со счётом 104:94. Шестой матч с «Селтикс» состоится 17 июня в 4:00 мск.

Новость по теме Карри впервые с 2018 года не смог реализовать ни одного трёхочкового броска за матч