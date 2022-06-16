Большинство акционеров Евролиги проголосовали за исключение российских клубов
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Российские клубы не смогут выступить в розыгрыше Евролиги и Еврокубка в следующем сезоне, сообщает BasketNews. По данным источника, большинство клубов-акционеров Евролиги проголосовали за исключение российских команд из числа участников турниров следующего сезона.
Семь из 11 клубов-акционеров Евролиги проголосовали за исключение российских команд. Примечательно, что ЦСКА также является акционером лиги.
Уайлд-кард на следующий сезон получат «Валенсия» (Испания) и «Партизан» (Сербия).
Ещё в конце февраля совет Евролиги принял решение о приостановке участия российских клубов в европейских турнирах. Это было связано с украинскими событиями. В дальнейшем российские клубы исключили из турниров и аннулировали их результаты.
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