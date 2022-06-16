Евролига официально объявила об отстранении российских клубов на следующий сезон

Пресс-служба Евролиги объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в следующем сезоне. Большинство акционеров Евролиги проголосовало против допуска российских команд.



В новом сезоне их заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан». Они получили уайлд-кард для участия в соревнованиях.



Ещё в конце февраля совет Евролиги принял решение о приостановке участия российских клубов в европейских турнирах. Это было связано с украинскими событиями. В дальнейшем российские клубы исключили из турниров и аннулировали их результаты.



Примечательно, что ЦСКА является акционером Евролиги. При этом в организации подчёркивали, что на право владения акциями клуба ситуация не повлияет.

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