Гомельский прокомментировал решение Евролиги отстранить российские клубы на сезон-2022/23

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на решение Евролиги отстранить российские клубы от участия в турнире на сезон-2022/2023.



«Ожидаемое отстранение российских клубов? Несомненно. До тех пор, пока политическая обстановка не нормализуется, пока не будут сняты какие-то санкции с России, — никаких наших спортсменов, за небольшим исключением, никуда не допустят. Евролига ни за что не отстранила бы российские клубы, которые приносят ей прибыль, если бы не политическое давление. Оно было оказано на лигу — это факт. Пока это давление будет оказываться, ситуация не изменится», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее большинство клубов-акционеров Евролиги проголосовали за исключение представителей России из числа участников сезона-2022/2023.

Новость по теме Гомельский ответил на вопрос о возможных планах Ватутина создать аналог Евролиги