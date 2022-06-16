Генеральный директор «Зенита» рассказал о будущем Паскуаля в команде

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный рассказал о будущем главного тренера Хавьера Паскуаля в команде и ближайших трансферных планах.
«Вообще, мы перед прошлым сезоном подписали трёхлетний контракт. Сейчас второй год этого контракта начинается. В данный момент мы вместе с Чави Паскуалем и со спортивным директором Маносом Пападопулосом занимаемся как раз тем, что составляем лист игроков, которых мы видим в составе «Зенита» на будущий сезон», – цитирует Церковного официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что Паскуаль близок к подписанию контракта с «Маккаби» из Тель-Авива. Однако официальный представитель тренера Вадим Михалевский опроверг слухи.
Соглашение Паскуаля с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2023/2024. По итогам завершившегося чемпионата испанец привёл команду к первому в истории титулу Единой лиги ВТБ. В финальной серии клуб из Санкт-Петербурга взял верх над московским ЦСКА со счётом 4-3.
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