«У людей голова не в порядке». Елевич — об отстранении российских клубов от Евролиги
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал отстранение российских клубов от Евролиги на следующий сезон. Ранее пресс-служба лиги официально объявила, что российские команды в новом сезоне не сыграют.
«Какой разум восторжествует? Я даже не думал о том, что они примут нас обратно. Но обидно другое, у ЦСКА специальная лицензия Евролиги и он должен независимо от всех там находиться. Я ожидал, что нас отстранят на следующий сезон. Нам сейчас надо сделать так, чтобы нас уважали. Мы можем подавать в суд на эти решения, но ни один суд не примет наши аргументы. У людей там точно голова не в порядке — это я однозначно могу сказать», — сказал Елевич беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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