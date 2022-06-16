ЦСКА объявил о подписании контракта с 20-летним Руженцевым

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе в команду 20-летнего защитника Самсона Руженцева. Он подписал контракт с клубом по схеме «2+2».



Самсон занимался в 56-й и «Тимирязевской» спортшколах. В 14-летнем возрасте уехал в США, где и продолжил карьеру. Там Руженцев окончил школу «Хэмилтон Хайтс», поступил в университет Флориды и провёл один сезон в NCAA.



После этого он подписал контракт с сербской «Мегой». В сезоне-2021/2022 Руженцев провёл 21 матч в Адриатической лиге. В среднем он там набирал 6,8 очка, делал 3,0 подбора и 0,5 передачи. На паркете баскетболист в среднем проводил 14,8 минуты.



Также в его активе девять матчей в чемпионате Сербии со средними показателями 14,6 очка, 6,8 подбора, 2,6 передачи за 28,9 минуты.

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