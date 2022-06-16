Лукич оценил решение Евролиги отстранить российские клубы на следующий сезон

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал решение Евролиги отстранить от соревнований российские клубы. Ранее организация официально объявила об этом решении.



«К сожалению, произошло то, чего все ожидали. Что сейчас нужно делать, чтобы уровень баскетбола не упал? Мне как тренеру тяжело прокомментировать эту ситуацию. Видно, что Единая лига ВТБ продолжает максимально всё контролировать. В новом сезоне появятся два клуба, уменьшится количество легионеров в командах. По информации, которая есть в СМИ, остаются и тренеры у российских команд, которые выступали в Евролиге. Да, будет нехватка игр международного уровня, но на данном этапе нужно пытаться извлечь максимальную выгоду не только для клубов, но и для русских игроков», — сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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