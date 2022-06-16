«Баскония» договорилась о продлении контракта с Уэйдом Болдуином
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Испанская «Баскония» достигла договорённости о продлении контракта с разыгрывающим Уэйдом Болдуином (26 лет, 193 см), пишет греческий инсайдер Христос Харпидис в социальной сети.
Контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023. В него может быть включена опция продления ещё на год. Действующее соглашение истекает 10 июля 2021 года. Спортивный директор «Басконии» Феликс Фернандес заявил, что клуб и 26-летний американец находятся на завершающей стадии переговоров.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании Болдуин в среднем набирал 12,8 очка, 3,3 подбора и 3,9 передачи. В 31 матче Евролиги его средняя статистика составила 13,7 очка, 4,0 передачи и 3,5 подбора.
В следующем сезоне «Баскония» сыграет в Евролиге.
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