Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ выпустила документальный фильм о финальной серии плей-офф-2022

Единая лига ВТБ выпустила документальный фильм о финальной серии плей-офф-2022
«Зенит» празднует чемпионство в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Единая лига ВТБ представила документальный фильм, который посвящён финальной серии плей-офф чемпионата-2021/2022 между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА превратили Финал-2022 в легендарную серию – абсолютно лучшую в истории турнира. Документальная лента не только показывает самые важные и яркие моменты матчей, но и позволяет прочувствовать всю атмосферу финальной серии – с кадрами из подтрибунных помещений, интервью и эмоциями на паркете.

Напомним, в Финале плей-офф сезона-2021/2022 ЦСКА лидировал в серии до четырёх побед со счётом 3-1, но «Зениту» удалось переломить ход противостояния и впервые в истории клуба завоевать титул Единой лиги ВТБ. Московская команда впервые за 20 лет не сумела выиграть чемпионат России.

Новость по теме
«Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022