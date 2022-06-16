Единая лига ВТБ выпустила документальный фильм о финальной серии плей-офф-2022

Единая лига ВТБ представила документальный фильм, который посвящён финальной серии плей-офф чемпионата-2021/2022 между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
«Зенит» и ЦСКА превратили Финал-2022 в легендарную серию – абсолютно лучшую в истории турнира. Документальная лента не только показывает самые важные и яркие моменты матчей, но и позволяет прочувствовать всю атмосферу финальной серии – с кадрами из подтрибунных помещений, интервью и эмоциями на паркете.
Напомним, в Финале плей-офф сезона-2021/2022 ЦСКА лидировал в серии до четырёх побед со счётом 3-1, но «Зениту» удалось переломить ход противостояния и впервые в истории клуба завоевать титул Единой лиги ВТБ. Московская команда впервые за 20 лет не сумела выиграть чемпионат России.
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