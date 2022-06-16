Легенда женского баскетбола Сью Бёрд объявила о завершении карьеры

Звёздная защитница «Сиэтл Шторм» Сью Бёрд объявила, что нынешний сезон в женской НБА станет для неё последним, 21-м в карьере.



«Я любила каждую минуту игры и до сих пор люблю. Буду играть свой последний год как та маленькая девочка, которая играла свой первый», – написала Бёрд в социальной сети.



41-летняя баскетболистка выступала на протяжении всей 20-летней карьеры в женской НБА за «Сиэтл Шторм», завоевав с командой четыре чемпионских титула. Легендарная защитница пять раз входила в символическую сборную WNBA.



На протяжении 10 лет Бёрд играла за российские клубы «Динамо» (Москва), «Спартак» (Видное) и УГМК (Екатеринбург), с которыми пять раз побеждала в Евролиге.



Сью Бёрд – пятикратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира в составе сборной США.

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