«Париж» проведёт баскетбольный матч на теннисном корте «Ролан Гаррос»
Поделиться
Баскетбольный клуб «Париж» согласовал проведение матча чемпионата Франции в следующем сезоне на историческом теннисном корте столицы Франции «Филипп Шатрье», вмещающем 15 000 зрителей, сообщает Sportando. Сообщается, что аудитория на баскетбольной игре составит от восьми до 12 тысяч человек.
В минувшем сезоне «Париж» дебютировал в высшем дивизионе баскетбольного чемпионата Франции и занял 15-е место (13 побед, 21 поражение). Столичный клуб всего на один выигрыш опередил вылетевший во второй дивизион с 17-го места «Орлеан». Несмотря на низкую позицию в турнирной таблице, сегодня «Париж» был включён в число участников Еврокубка следующего сезона на заседании Совета акционеров Евролиги в Барселоне (Испания).
Новость по темеСтали известны все участники Еврокубка в сезоне-2022/2023
Комментарии
- 16 июня 2022
-
20:58
-
20:28
-
20:15
-
19:29
-
19:19
-
18:27
-
17:49
-
17:32
-
17:11
-
16:56
-
16:52
-
16:29
-
16:19
-
16:06
-
16:04
-
16:01
-
15:27
-
15:21
-
15:20
-
15:13
-
15:12
-
14:46
-
14:40
-
14:20
-
14:15
-
13:43
-
13:34
-
12:30
-
11:51
-
11:39
-
11:21
-
11:18
-
11:08
-
10:53
-
10:25
Партнерский контент