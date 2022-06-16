«Париж» проведёт баскетбольный матч на теннисном корте «Ролан Гаррос»

Баскетбольный клуб «Париж» согласовал проведение матча чемпионата Франции в следующем сезоне на историческом теннисном корте столицы Франции «Филипп Шатрье», вмещающем 15 000 зрителей, сообщает Sportando. Сообщается, что аудитория на баскетбольной игре составит от восьми до 12 тысяч человек.



В минувшем сезоне «Париж» дебютировал в высшем дивизионе баскетбольного чемпионата Франции и занял 15-е место (13 побед, 21 поражение). Столичный клуб всего на один выигрыш опередил вылетевший во второй дивизион с 17-го места «Орлеан». Несмотря на низкую позицию в турнирной таблице, сегодня «Париж» был включён в число участников Еврокубка следующего сезона на заседании Совета акционеров Евролиги в Барселоне (Испания).

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