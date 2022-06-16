Источник: Харден подпишет краткосрочное продление контракта с «Филадельфией»
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден (32 года, 196 см) планирует подписать краткосрочное продление соглашения с клубом, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
По информации источника, руководство «Филадельфии» против максимального продления контракта с 32-летним баскетболистом на четыре года после сезона-2022/2023 или пятилетнего соглашения, на которое Харден получит право, если откажется от опции игрока за $ 47,4 млн на будущий сезон.
«Сиксерс» заполучили Джеймса Хардена в середине февраля 2022 года в результате обмена с «Бруклин Нетс». В 21 матче чемпионата НБА за «Филадельфию» средние показатели защитника составили 21,0 очка, 10,5 передачи, 7,0 подбора и 1,3 перехвата.
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