«Анадолу Эфес» согласовал двухлетний контракт с Аматом М’Байе

Действующий чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» и тяжёлый форвард Амат М’Байе (32 года, 206 см) договорились о подписании двухлетнего контракта по схеме «1+1», сообщает турецкий журналист Угур Озан Сулак в социальных сетях.



Француз защищал цвета «Каршияки» на протяжении трёх последних сезонов. В 26 матчах чемпионата Турции – 2021/2022 М'Байе в среднем набирал 15,1 очка, делал 4,5 подбора и отдавал 1,9 передачи.



32-летний форвард может заменить в составе «Анадолу Эфес» соотечественника Адриена Мормана, который может покинуть чемпионов Евролиги двух последних лет.



До перехода в турецкую «Каршияку» в 2019 году М’Байе выступал за японский «Даймонд Долфинс», а также итальянские «Бриндизи», «Милан» и «Виртус».

Новость по теме Брайант Данстон остаётся в «Анадолу Эфес»