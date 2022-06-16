Гомельский отметил качественную защиту «Уорриорз» в пятом матче финальной серии

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский отметил качественные защитные действия баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз» в пятой игре финальной серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» (104:94, 3-2).
«Никогда не думал, что Уиггинс может так качественно играть в защите. Про Томпсона знал, про Луни – он другого и не умеет. Дрэймонд Грин – провокатор, гад, сволочь, но как он защищается, это ж сказка! Даже Джордан Пул (признаюсь, я не следил за ним). Про него всё время говорили, что он шутер. Да, шутер, но посмотрите, какую работу в защите он проделал в пятом матче», – сказал Гомельский в эфире программы «Взял мяч Live».
Шестая игра финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации состоится на паркете «Селтикс» в пятницу, 17 июня. Начало – в 4:00 мск. В случае поражения «Уорриорз» решающий седьмой матч пройдёт в Сан-Франциско.
- 16 июня 2022
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