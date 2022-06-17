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«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся шестой матч серии финала плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:90, что позволило им стать чемпионами НБА сезона-2021/2022. «Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2.

У «Голден Стэйт» самым результативным стал защитник Стефен Карри, набравший 34 очка, семь подборов и семь передач. У Дрэймонда Грина дабл-дабл (12 очков и 12 подборов).

Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник Джейлен Браун, заработавший 34 очка, семь подборов и три передачи. У Эла Хорфорда дабл-дабл (19 очков и 14 подборов).

Последний раз команда побеждала в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.

НБА - плей-офф. Финал. 6-й матч
17 июня 2022, пятница. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
90 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Браун - 34, Хорфорд - 19, Тейтум - 13, Уильямс - 10, Смарт - 9, Уильямс - 3, Уайт - 2, Корнет, Морган, Несмит, Притчард, Стаускас, Тайс, Фиттс, Хозер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Уиггинс - 18, Пул - 15, Грин - 12, Томпсон - 12, Портер - 6, Пэйтон II - 6, Бьелица, Игуодала, Куминга, Ли, Луни, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
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