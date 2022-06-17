«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся шестой матч серии финала плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:90, что позволило им стать чемпионами НБА сезона-2021/2022. «Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2.



У «Голден Стэйт» самым результативным стал защитник Стефен Карри, набравший 34 очка, семь подборов и семь передач. У Дрэймонда Грина дабл-дабл (12 очков и 12 подборов).



Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник Джейлен Браун, заработавший 34 очка, семь подборов и три передачи. У Эла Хорфорда дабл-дабл (19 очков и 14 подборов).



Последний раз команда побеждала в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.