«Голден Стэйт» выиграл четвёртый за последние восемь сезонов титул НБА

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся шестой матч серии финала плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:90, что позволило им стать чемпионами НБА сезона-2021/2022. «Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2.

Этот трофей стал четвёртым за последние восемь розыгрышей плей-офф для команды из Калифорнии. В общем, «Уорриорз» завоевал седьмой титул за историю своего существования. Лидерами по этому показателю является «Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — у них по 18 побед.

MVP финала был признан защитник «Уорриорз» Стефен Карри.

Последний раз команда побеждала в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.

Напомним. что «Милуоки Бакс» являются победителем прошлого сезона. В финале они обыграли «Финикс Санз» 4-2.