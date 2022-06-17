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Стефен Карри признан MVP Финала НБА

Стефен Карри признан MVP Финала НБА
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА-2022.

В шести играх Финала 34-летний баскетболист в среднем набирал 31,2 очка, делал 6,0 подбора и отдавал 5,0 передачи.

В шестом матче «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях нанесли поражение «Бостон Селтикс» со счётом 101:88 (27-22, 27-17, 22-27, 27-24) и одержали волевую победу в финальной серии плей-офф НБА (4-2). Карри стал лучшим игроком встречи с 34 очками, 7 подборами и 7 передачами.

Это четвёртый титул для «Голден Стэйт» и Карри за последние восемь лет. Команда Стива Керра выиграла чемпионат НБА после двух подряд сезонов без плей-офф. Последний раз «Уорриорз» побеждали в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.

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