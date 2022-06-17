Карри повторил уникальное достижение Майкла Джордана

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА — 2022, в котором «воины» победили «Бостон Селтикс» 101:88 и завоевали титул чемпионов НБА.
Как сообщает пресс-служба НБА, Карри стал седьмым игроком, который выигрывал титул минимум четыре раза и не менее двух раз признавался самым ценным игроком финала.
Такое достижение ранее покорялось таким великим игрокам, как Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Тим Данкан, Леброн Джеймс и Билл Расселл.
Это четвёртый титул для «Голден Стэйт» и Карри за последние восемь лет. Команда Стива Керра выиграла чемпионат НБА после двух подряд сезонов без плей-офф. Последний раз «Уорриорз» побеждали в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.
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