Карри вышел на второе место в истории НБА по количеству очков в плей-офф

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 34 очка в шестом матче с «Бостон Селтикс» (103:90) и был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА — 2022.

Всего в 22 матчах плей-офф сезона-2021/2022 Карри набрал 602 очка. Таким образом, он вышел на второе место в истории лиги по этому показателю за одну серию плей-офф, обойдя результаты Леброна Джеймса (580 очков в 2020 году) и Майкла Джордана (590 очков в 1997-м). Первое место также занимает Джордан — в 1998 году он заработал 680 очков.

В шести играх финала Карри в среднем набирал 31,2 очка, делал 6,0 подбора и отдавал 5,0 передачи.



Звезда «Уорриорз» впервые был признан MVP финальной серии.



В шестом матче «Голден Стэйт» в гостях нанёс поражение «Селтикс» со счётом 101:88 (27-22, 27-17, 22-27, 27-24) и одержал волевую победу в финальной серии плей-офф НБА (4-2). Карри стал лучшим игроком встречи с 34 очками, семью подборами и семью передачами.