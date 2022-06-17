Стив Керр: без Карри ничего этого бы не было

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу своей команды в финальной серии НБА с «Бостон Селтикс».



«Это, возможно, самый неожиданный титул с учётом того, как всё складывалось в последнее время, но мне повезло. Карри — причина всего этого. Я много раз говорил, Стефен напоминает мне Тима Данкана. Безусловно, это совершенно разные игроки, но я говорю про его убеждения, про сдержанность, человечность, уверенность. Всё это потрясающая комбинация качеств, которая заставляет всех идти за ним. Конечно, все, кто сейчас здесь находится, приложили усилия, но я думаю, что без Карри ничего этого бы не было», — сказал Керр на пресс-конференции.



«Голден Стэйт» в шестом матче обыграл «Бостон» со счётом 103:90 и стал чемпионом НБА сезона-2021/22.