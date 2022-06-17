Стеф Карри не сдержал слёз после победы в финале НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после победы в шестом матче финальной серии с «Бостон Селтикс» не сдержал слёз.
На последних секундах встречи Карри расплакался и сел на паркет.
«Мы не плачем. Окей, да, мы плачем», — отреагировала пресс-служба «Голден Стэйт» в своих социальных сетях.
Стефен Карри был единогласно признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов проголосовали за лидера «Уорриорз». Это первая подобная награда в карьере Стефена.
В шести матчах финала Карри набирал 31,2 очка в среднем, делал шесть подборов и пять передач. 44% бросков Стефа с дуги завершились попаданиями. В решающем матче Карри набрал 34 очка, став самым результативным игроком своей команды.
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