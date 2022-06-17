Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стеф Карри не сдержал слёз после победы в финале НБА

Стеф Карри не сдержал слёз после победы в финале НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после победы в шестом матче финальной серии с «Бостон Селтикс» не сдержал слёз.

На последних секундах встречи Карри расплакался и сел на паркет.

«Мы не плачем. Окей, да, мы плачем», — отреагировала пресс-служба «Голден Стэйт» в своих социальных сетях.

Стефен Карри был единогласно признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов проголосовали за лидера «Уорриорз». Это первая подобная награда в карьере Стефена.

В шести матчах финала Карри набирал 31,2 очка в среднем, делал шесть подборов и пять передач. 44% бросков Стефа с дуги завершились попаданиями. В решающем матче Карри набрал 34 очка, став самым результативным игроком своей команды.

Новость по теме
Стефен Карри отпраздновал чемпионство в НБА вместе с родителями. Фото
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022