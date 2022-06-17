Стефен Карри отпраздновал чемпионство в НБА вместе с родителями. Фото

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отпраздновал победу в финале НБА нынешнего сезона вместе с родителями, которые присутствовали на шестом мачте серии с клубом «Бостон Селтикс» —103:90.

Напомним, «Голден Стэйт» праздновал победу в серии со счётом 4-2. Карри в шестом матче набрал 34 очка, сделал семь подборов и отдал семь передач. Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник Джейлен Браун, заработавший 34 очка.

Карри был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации — 2022. Последний раз баскетболисты «Уорриорз» побеждали в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.

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