Карри: в начале сезона нас не было даже на радаре, а теперь мы с титулом

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о победе в финальной серии с «Бостон Селтикс».



«Мы весь сезон слушали разговоры о себе, но в конце концов важно то, что происходит на паркете. У нас были сомнения, ведь путь к возвращению очень долгий. Трудно побеждать на таком уровне. «Бостон» — отличная команда, но мы нашли способ победить. Каждый внёс свой вклад. В начале сезона нас не было даже на радаре, а теперь мы с титулом. Это многого стоит. Этот трофей точно отличается от других», — подвёл итоги финала Карри на пресс-конференции.



В финальной серии «Голден Стэйт» обыграл «Бостон» — 4-2. В решающем матче «Уорриорз» одержали победу со счётом 103:90. Стефен Карри набрал 34 очка.