Эмоции баскетболистов «Уорриорз» в раздевалке после победы в финале НБА. Фото

Сегодня, 17 июня, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл шестой матч серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:90. За счёт этого успеха игроки «Уорриорз» стали чемпионами НБА нынешнего сезона, победив в серии со счётом 4-2.

Фото: NBA

Фото: NBA

Фото: NBA

У «Голден Стэйт» самым результативным стал лидер Стефен Карри, набравший 34 очка, сделал семь подборов и отдал семь передач. У Дрэймонда Грина дабл-дабл (12 очков и 12 подборов).



Карри был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА — 2022. В шести встречах финальной серии 34-летний баскетболист в среднем набирал 31,2 очка, делал 6,0 подбора и отдавал 5,0 передачи.

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