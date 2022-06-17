Эмоции баскетболистов «Уорриорз» в раздевалке после победы в финале НБА. Фото

Сегодня, 17 июня, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл шестой матч серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:90. За счёт этого успеха игроки «Уорриорз» стали чемпионами НБА нынешнего сезона, победив в серии со счётом 4-2.
Фото: NBA
Фото: NBA
Фото: NBA
У «Голден Стэйт» самым результативным стал лидер Стефен Карри, набравший 34 очка, сделал семь подборов и отдал семь передач. У Дрэймонда Грина дабл-дабл (12 очков и 12 подборов).
Карри был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА — 2022. В шести встречах финальной серии 34-летний баскетболист в среднем набирал 31,2 очка, делал 6,0 подбора и отдавал 5,0 передачи.
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