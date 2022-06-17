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«Идёт эра Керра. Великий тренер». Гомельский — о победе «Голден Стэйт» в финале НБА

«Идёт эра Керра. Великий тренер». Гомельский — о победе «Голден Стэйт» в финале НБА
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал победу «Голден Стэйт Уорриорз» в финале НБА. В решающей серии баскетболисты Уорриорз» обыграли «Бостон Селтикс».

«О том, что «Голден Стэйт» победит, и почему победит, я рассказывал ранее. По тому, как складывалась серия, надеялся, что будет седьмой матч. Увы, надежды не оправдались.

Заслуженно ли Карри получил MVP финала? Абсолютно. Нет вопросов. Он — лидер, который ведёт за собой команду, и я сейчас не про результативность, а про то, что он делает для команды на площадке. То, как он старался в защите, ещё одна составляющая часть вклада в победу команды.

В чём секрет «Голден Стэйт»? В Стиве Керре. Это не секрет, это было понятно. Он — великий тренер. Сейчас идёт его эра. Хочется пожелать ему здоровья. В его изобретательности, подходе, концепции баскетбола видна мысль. Команда ему доверяет, и делает то, что он их просит делать на площадке. Объединить таких исполнителей. Никто не тянет одеяло на себя, никто ни с кем не ругается — это семья, как сказал Карри. Я доволен», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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