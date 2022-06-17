Стефен Карри обнял и поцеловал жену после победы в финале НБА. Видео

Сегодня, 17 июня, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся шестой матч серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:90, что позволило им стать чемпионами НБА по итогам нынешнего сезона. После финального свистка лидер «Уорриорз» Стефен Карри вышел на площадку вместе с женой, где оба отпраздновали победу, не скрывая эмоций.

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Напомним, Стефен стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка. Он сделал семь подборов и отдал семь результативных передач. Кроме того, Карри был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА — 2022.

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