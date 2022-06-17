Стив Керр выиграл треть титулов НБА за последние 27 лет

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выиграл свой девятый чемпионский титул НБА за 27 лет.



Трижды Керр выигрывал, будучи игроком «Чикаго Буллз», ещё два титула Стивен завоевал, выступая за «Сан-Антонио Спёрс». В 2014 году Стив Керр возглавил «Голден Стэйт Уорриорз» и за восемь лет работы выигрывал главный трофей НБА четыре раза.



Рекордсменом НБА по этому показателю является бывший тренер «Чикаго» и «Лос-Анджелеса» Фил Джексон. Он дважды становился победителем в качестве игрока и 11 раз, будучи тренером.



«Голден Стэйт» в шестом матче финала обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 103:90 и стал чемпионом НБА в седьмой раз в истории. Стефен Карри был признан самым ценным игроком финальной серии.

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