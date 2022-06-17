«Потерял лицо и уважение в баскетбольном мире». В «Химках» ответили на претензии Губанова

В «Химках» ответили на обвинения со стороны своего бывшего центрового Петра Губанова. Ранее игрок заявил, что подмосковный клуб поспособствовал тому, чтобы поставить крест на его спортивной карьере.



«Если оставить за пределами разговора этическую сторону поведения бывшего баскетболиста Петра Губанова, который потерял лицо и уважение в баскетбольном мире в погоне за наживой, то все его претензии разбиваются о факты и документы. Губанов не получал травму на предсезонных сборах, проблемы с коленом были у него давние, и он постоянно лечился консервативно. Это подтверждал ранее в интервью и его законный представитель, агент Вадим Михалевский.



Чтобы и дальше продолжать профессиональную карьеру, игроку нужно было хирургическое вмешательство. Клинику Губанов выбрал самостоятельно и остановился на клинике травматологии и ортопедии Кураре. Данное медицинское учреждение не входило в медицинскую страховку «Химок», но клуб пошёл навстречу игроку и взял на себя все дополнительные расходы на операцию и длительное лечение в выбранной игроком клинике. Клуб надеялся, что Губанов к февралю сможет вернуться к тренировкам. Клуб со своей стороны оказывал содействие в восстановлении игрока, с ним работали медицинский штаб и тренер по реабилитации и физической подготовке. Но, когда речь о коленях, многое зависит от индивидуальных особенностей организма спортсмена», — говорится в заявлении «Химок», которое цитирует «Спорт-экспресс».



Что касается претензии Губанова за недополученные две зарплаты в сезоне-2019/2020, то они, как следует из заявления «Химок», не обоснованы. В клубе подчеркнули, что за тот сезон Пётр получил $ 400 тысяч.