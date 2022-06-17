Главный тренер «Селтикс» прокомментировал поражение в финале

Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока подвёл итог проигранной финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз».



Удока, в этом сезоне дебютировавший в качестве тренера, сумел дойти с «Бостоном» до финала НБА, где уступил «Голден Стэйт» — 2-4.



«Для «Селтикс» всё только начинается. Убеждён, что у этой команды светлое будущее. Какое послание я могу оставить? Нам будет больно и будет очень нелегко, ведь мысли о поражении в финале ещё долго никуда не денутся. Это остаётся с нами. Пускай это поражение станет нашей мотивацией в будущем», — сказал Удока на пресс-конференции.



В решающем матче финальной серии «Бостон» проиграл «Уорриорз» со счётом 90:103. «Голден Стэйт» завоевал свой седьмой чемпионский титул.

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